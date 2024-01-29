Як може зрости тариф

Богдан Серебренніков розповів для 24 Каналу, що ринкова ціна на електроенергію для населення минулого місяця становила близько 8 гривень за кіловат-годину. Проте нині тариф все ще знаходиться на позначці – 2,64 гривні за кіловат-годину.

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На думку експерта, наступне підвищення буде меншим у відсотковому співвідношенні, ніж попереднє.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Думаю, уряд не дозволить перетнути певну "психологічну" відмітку у 4 гривні за один крок і тариф становитиме десь між 3 і 4 гривні за кіловат-годину. Загалом, повністю реформувати тарифи на електрику для населення впродовж 2024 року не вдасться і процес може розтягнутися на наступні 2 – 3 роки.

На думку аналітика, найоптимальнішим варіантом буде повернення блокового тарифу, який залежить від місячного обсягу електроспоживання домогосподарством. Наприклад можна встановити поріг десь у 400 кіловатів на годину і для тих домогосподарств, які споживають більше за цей рівень, встановити ринково обумовлену ціну.

Нагадаємо! Близько 90 – 95% українців споживають менше електроенергії за цей ліміт.

У Раді розповіли, як зростуть тарифи

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк розповів, що майбутній тариф на електроенергію може становити трохи менше ніж 6 гривень. Він додав, що важливо залишити субсидії для тих українців, які не можуть сплачувати такі суми самостійно.

Сергій Нагорняк Народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення.

Лібералізація тарифів має дати двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік зібрати кошти для початку добудови 3 та 4 енергоблоків ХАЕС. Також "Укргідроенерго" зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1 000 мегаватів.