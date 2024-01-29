Как изменились выплаты по инвалидности в 2024 году

С начала года произошел перерасчет прожиточных минимумов в соответствии с этим, выросли и некоторые пенсионные выплаты. Увеличились и пенсии по инвалидности.

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На сумму выплат влияет группа, назначенная лицу:

I группа – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривна;

II группа – 80% от прожиточного минимума – 1 888,8 гривны;

III группа – 60% от прожиточного минимума – 1 416, 6 гривны.

Лица получившие увечье в детском возрасте получают 70% от прожиточного минимума. Сейчас эта сумма составляет 1 652,7 гривны.

На выплаты для детей с инвалидностью влияет возраст человека. Если несовершеннолетнему к группе назначена подгруппа А, он имеет пенсию соответствующую определенному для этого возраста прожиточного минимуму: до 6 лет – 5 163 гривны;

6 – 18 лет – 6 392 гривны. Дети, принадлежащие к другой категории получают:

до 6 лет – 1 281,5 гривны;

6 – 18 лет 1 598 гривен.

Какие выплаты имеют сиделки

Сейчас помощь от государства могут получить смотрители за лицами с инвалидностью. Их выплаты также зависят от подгруппы:

если гражданин ухаживает за лицом с подгруппой А эта сумма составляет 4 722 гривны или 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность

подгруппа Б – 2 361 гривна – 100%.

Заметьте! Если лицо имеет инвалидность II или III группы с детства и при этом не имеет сиделки, ему предоставляют 75% от указанного прожиточного минимума – 1 770,75 гривны.