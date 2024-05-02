Пенсія по інвалідності у травні: чи відбулись зміни для населення

На суму виплат по інвалідності впливає багато обставин. Зокрема вік та кількість набутого стажу.

Чи зміняться виплати по інвалідності

На суму виплат по інвалідності впливає призначена група. Ступінь каліцтва визначає спеціальна комісія.

Читайте також "Гойдання" офіційного долара: курс після спаду знову виріс

У травні виплати по інвалідності не зазнають змін. Відповідно, для розрахунків діятимуть старі формули. Зокрема співвідношення між віковою пенсією та виплатами по інвалідності зараз таке:

люди з інвалідністю I групи мають 100% пенсії за віком;

II групи – 90%;

III групи – 50%.

Урядом визначені мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть:

для людей з інвалідністю I групи – 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють – 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють – 2 093 гривень.

Які виплати будуть у військових пенсіонерів

У деяких випадках встановлені урядом мінімуми інші. Йдеться, наприклад, про військових, що мають інвалідність.

Внаслідок березневої індексації, їхні пенсії складають щонайменше: