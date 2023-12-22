Пенсії по інвалідності : яких виплат чекати українцям у майбутньому році

У 2024 році в Україні буде підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, згідно з ухваленим Держбюджетом-2024, наступного року планується збільшення мінімальної пенсії по інвалідності.

Тому, з 1 січня 2024 року пенсія по інвалідності збільшиться на 268 гривні і буде становити – 2 361 гривню.

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Нагадаємо, що виплати по інвалідності надаються особам, які втратили працездатність, внаслідок набуття каліцтва та тим, хто мав такий стан здоров'я з дитинства. Кошти отримують і доглядачі цих громадян.

Якими будуть пенсії у 2024 році

У 2024 році пенсія людей з інвалідністю, у залежності від групи, становитиме:

I група – 2361 гривня – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II група – 1888,8 гривні – 80% прожиткового мінімуму;

III група – 1416,6 гривні – 60% прожиткового мінімуму.

Яку пенсію отримуватимуть діти з інвалідністю

Особи з інвалідністюз дитинства та діти з інвалідністю, віком до 18 років, отримають допомогу в розмірі 1652,7 гривні – 70% від прожиткового мінімуму.

Для дітей з інвалідністю розмір пенсії також виросте, проте це залежатиме від групи та віку дитини.

У випадку, якщо дитина має підгрупу А – отримуватиме 200% від визначеного для цього віку прожиткового мінімуму:

молодше 6 років, підгрупа А – 5163 гривень;

від 6 до 18 років, підгрупа А – 6392 гривень.

З іншими групами надбавки складатимуть 50% від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму:

молодше 6 років – отримуватимуть 1281,5 гривні;

від 6 до 18 років – отримуватимуть 1598 гривень.

Якою буде допомога по догляду за особами з інвалідністю

Додатково держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто піклується про осіб з інвалідністю з дитинства. Потрібно зауважити, що сума цих доплат також залежить від визначеної підгрупи. Відтак, з 2024 року виплата становитиме:

якщо особа віднесена до підгрупи А – 200% від прожиткового мінімуму, тобто 4 722 гривні;

підгрупа Б – 100% від прожиткового мінімуму – 2 361 гривня.

Якщо спецкомісія визначила, що особа з інвалідністю з дитинства II або III групи потребує значної сторонньої підтримки і при цьому вона не має доглядачів, які є родичами, її доплати складають 75% прожиткового мінімуму, тобто у 2024 році це 1 770,75 гривні.