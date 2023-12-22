Який розмір благодійної пенсії в Україні

Чіткого визначеного розміру благодійної пенсії немає. Усе залежить від того яку суму надіслав меценат у ПФУ.

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Єдиним правилом залишається відсоткове співвідношення у якому розподіляються кошти. 70% від благодійного внеску отримує пенсіонер, 30% залишається у ПФУ.

Наприклад, якщо меценат надає 10 000 гривень, з них 7 000 гривень надають особі, а 3 000 гривень залишається на рахунках Пенсійного фонду.

Потрібно розуміти, що кошти, які утримуються у ПФУ, це пожертвування. Завдяки цим грошам відбувається додаткове фінансування системи пенсійного забезпечення.

Які пенсії отримують пенсіонери зараз

Згідно з останніми даними, середній розмір пенсії в Україні становить 5 350 гривень. Статистично, найбільші виплати – понад 10 000 гривень мають лише 10,4% пенсіонерів.

Які пенсії отримують інші: