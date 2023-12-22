Какой размер благотворительной пенсии в Украине
Четкого размера благотворительной пенсии нет. Все зависит от того, какую сумму прислал меценат в ПФУ.
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Единственным правилом остается процентное соотношение, в котором распределяются денежные средства. 70% благотворительного взноса получает пенсионер, 30% остается в ПФУ.
Например, если меценат предоставляет 10 000 гривен, из них 7 000 гривен предоставляется лицу, а 3 000 гривен остается на счетах Пенсионного фонда.
Нужно понимать, что содержащиеся в ПФУ средства это пожертвования. Благодаря этим деньгам происходит дополнительное финансирование системы пенсионного обеспечения.
Какие пенсии получают пенсионеры сейчас
Согласно последним данным, средний размер пенсии в Украине составляет 5 350 гривен. Статистически, самые большие выплаты – более 10 000 гривен имеют только 10,4% пенсионеров.
Какие пенсии получают другие:
- 0,6% лиц имеют менее 2 000 гривен.
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен.
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.