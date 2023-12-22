Какой размер благотворительной пенсии в Украине

Четкого размера благотворительной пенсии нет. Все зависит от того, какую сумму прислал меценат в ПФУ.

Читайте также Доллар перед Рождеством: какой курс на сегодня

Единственным правилом остается процентное соотношение, в котором распределяются денежные средства. 70% благотворительного взноса получает пенсионер, 30% остается в ПФУ.

Например, если меценат предоставляет 10 000 гривен, из них 7 000 гривен предоставляется лицу, а 3 000 гривен остается на счетах Пенсионного фонда.

Нужно понимать, что содержащиеся в ПФУ средства это пожертвования. Благодаря этим деньгам происходит дополнительное финансирование системы пенсионного обеспечения.

Какие пенсии получают пенсионеры сейчас

Согласно последним данным, средний размер пенсии в Украине составляет 5 350 гривен. Статистически, самые большие выплаты – более 10 000 гривен имеют только 10,4% пенсионеров.

Какие пенсии получают другие: