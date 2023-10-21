Пенсії по інвалідності: на які суми у жовтні можуть розраховувати українці

Розмір пенсії залежить від діяльності особи, також беруться до уваги вік та обставини, за яких людина набула інвалідність. Найбільше можуть отримати особи з інвалідністю I групи, а найменше – III групи.

Які в Україні пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності мають ті, хто набув певногокаліцтва та мають страховий стаж від 1 до 15 років. Наразі виплати розподілені наступним чином:

інваліди I групи можуть отримати 100% від призначеної пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%

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Мінімальні суми виплат такі:

особа з інвалідністю I групи отримує 2 300 гривень;

з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень, якщо громадяни не працюють;

з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень, якщо громадяни працюють;

Як визначається розмір пенсії по інвалідності Спочатку збирається відповідна комісія. Далі ухвалюється рішення, за результатами якого призначається сума виплат та група по інвалідності. Комісія також визначає, чи потрібна буде додаткова перевірка.

Які зараз пенсії в Україні

Наразі середня пенсія в Україні складає 5 350 гривень. Такий розмір виплати отримують трохи більше третини усіх пенсіонерів – 3,57 мільйона осіб, згідно з даними Опендатабот.

Разом з тим варто зауважити, що у 8 областях України середня пенсія перевищує загальний показник. Наприклад, у Києві в середньому люди отримують – 7 219 гривень.

Наразі українці отримують такі суми: