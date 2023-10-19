Скільки пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень

Зараз пенсію у понад 10 тисяч гривень отримують понад мільйон українських громадян. Це 10,7% із загальної кількості пенсіонерів.

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Середня пенсія в Україні наразі складає 5350 гривень. З початку року цей показник виріс на 15,7%.

Загальна картина виплат для пенсіонерів в Україні виглядає наступним чином:

63 862 громадян – до 2 тисяч гривень;

3,83 мільйона громадян – 2 – 3 тисяч гривень;

2,23 мільйона громадян – 3 – 4 тисяч гривень;

1,57 мільйона громадян – 4 – 5 тисяч гривень;

2,44 мільйона громадян – 5 – 10 тисяч гривень;

1,12 мільйона громадян – понад 10 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що у бюджеті на 2024 рік передбачене зростання соціальних виплат.