Хто отримає маленьку надбавку до пенсії

Як розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, вже у 2024 році пенсії перерахують за новою бальною системою. Це дозволить осучаснити виплати для тих, хто вийшов на пенсію у 2000-х роках, проте декому не варто розраховувати на велику надбавку.

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Зокрема, йдеться про тих, хто вийшов на пенсію впродовж останніх трьох років, адже їх виплати відповідають ринковим.

На відміну від людей, які отримали пенсію у 2000-х роках. Якщо дуже спрощено, то людина отримує пенсію за формулою, де базою для нарахування пенсії є середня зарплата за останні три роки,

– пояснила Жолнович.

Внаслідок цього одні отримують пенсії лише 2,5 тисячі гривень, а інші – 5 тисяч гривень. В уряді хотіли б проіндексувати пенсії усім, але для цього потрібно аж 300 мільярдів гривень. Натомість у бюджеті на 2024 рік для цього передбачено лише 100 мільярдів гривень.

"Тому ми підтягуємо тих, хто отримує найменше. Це близько 60% від загальної кількості", – додала посадовиця.