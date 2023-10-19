Сколько пенсионеров получают выплаты более 10 тысяч гривен

Сейчас пенсию более чем в 10 тысяч гривен получают более миллиона украинских граждан. Это 10,7% от общего количества пенсионеров.

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Средняя пенсия в Украине составляет 5350 гривен. С начала года этот показатель вырос на 15,7%.

Общая картина выплат для пенсионеров в Украине выглядит следующим образом:

63 862 граждан – до 2 тысяч гривен;

3,83 миллиона граждан – 2 – 3 тысячи гривен;

2,23 миллиона граждан – 3 – 4 тысячи гривен;

1,57 миллиона граждан – 4 – 5 тысяч гривен;

2,44 миллиона граждан – 5 – 10 тысяч гривен;

1,12 миллиона граждан – более 10 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в бюджете на 2024 год предусмотрен рост социальных выплат.