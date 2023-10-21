Какие в Украине пенсии по инвалидности
Пенсии по инвалидности имеют те, кто приобрел определенное увечье и имеют страховой стаж от 1 до 15 лет. В настоящее время выплаты распределены следующим образом:
- инвалиды I группы могут получить 100% от назначенной пенсии по возрасту;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%
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Минимальные суммы выплат следующие:
- лицо с инвалидностью I группы получает 2 300 гривен;
- с инвалидностью II и III групп – 2 100 гривен, если граждане не работают;
- с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен, если граждане работают;
Как определяется размер пенсии по инвалидностиСначала собирается соответствующая комиссия. Далее принимается решение, по результатам которого назначается сумма выплат и группа по инвалидности. Комиссия также определяет, нужна ли дополнительная проверка.
Какие сейчас пенсии в Украине
Пока средняя пенсия в Украине составляет 5 350 гривен. Такой размер выплаты получают чуть более трети всех пенсионеров – 3,57 миллиона человек, согласно данным Опендатабот.
Вместе с тем, стоит отметить, что в 8 областях Украины средняя пенсия превышает общий показатель. Например, в Киеве в среднем люди получают – 7 219 гривен.
Пока украинцы получают следующие суммы:
- до 3 тысяч гривен – 29,8%;
- 3 – 4 тысячи гривен – 21,25%;
- 4 – 5 тысяч гривен – 14,9%;
- 5 – 10 тысяч гривен – 23,21%;
- свыше 10 тысяч гривен – 10,70%.