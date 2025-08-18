Українцям, які продовжують працювати на пенсії, доступні деякі види доплат. Так у вересні можна отримати надбавку за понаднормовий стаж та доплату за донорство.

Яка доплата до пенсії доступна у вересні?

За наявності достатньої кількості страхового стажу можна отримувати доплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Працюючим пенсіонерам у вересні доступні такі види надбавок:

Доплата за понаднормовий стаж

Додаткові виплати отримають ті пенсіонери, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми.

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. А якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Сума доплати розраховується у розмірі 1% за кожний повний рік трудового стажу, отриманий понад норму. Сума вираховується від розміру прожиткового мінімуму, це 2 361 гривня у 2025 році. Тож 1% становить 23,61 гривні.

Доплата донорам

Щомісячна надбавка у розмірі 10% від загального прожиткового мінімуму (у 2025 році 2 920 гривень) нараховується пенсіонерам зі статусом почесного донора крові за їх заявою. У 2025 році ця доплата складає 292 гривні на місяць.

Отримати статус почесного донора крові в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Також один з варіантів – індексація пенсій, унаслідок якої підвищується розмір пенсій працюючих пенсіонерів.

Чи планується перерахунок пенсій?

Працюючі пенсіонери в Україні можуть отримувати доплати до пенсії при щорічній індексації, якщо мають щонайменше 24 місяці страхового стажу. Проте це можливо лише раз на рік – у березні.

Зауважте! Якщо людина набула 24 місяців стажу, то визначають найбільш вигідний варіант індексації – з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.