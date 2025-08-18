Украинцам, которые продолжают работать на пенсии, доступны некоторые виды доплат. Так в сентябре можно получить надбавку за сверхурочный стаж и доплату за донорство.

Какая доплата к пенсии доступна в сентябре?

При наличии достаточного количества страхового стажа можно получать доплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Работающим пенсионерам в сентябре доступны такие виды надбавок:

Доплата за сверхурочный стаж

Дополнительные выплаты получат те пенсионеры, рабочий стаж которых превышает установленные законом нормы.

Если пенсия назначена до октября 2011 года, сверхурочный стаж высчитывается более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. А если пенсия назначена после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Сумма доплаты рассчитывается в размере 1% за каждый полный год трудового стажа, полученный сверх нормы. Сумма высчитывается от размера прожиточного минимума, это 2 361 гривна в 2025 году. Поэтому 1% составляет 23,61 гривны.

Доплата донорам

Ежемесячная надбавка в размере 10% от общего прожиточного минимума (в 2025 году 2 920 гривен) начисляется пенсионерам со статусом почетного донора крови по их заявлению. В 2025 году эта доплата составляет 292 гривны в месяц.

Получить статус почетного донора крови в Украине можно, если человек бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимальных допустимых доз плазмы крови.

Также один из вариантов – индексация пенсий, вследствие которой повышается размер пенсий работающих пенсионеров.

Планируется ли перерасчет пенсий?

Работающие пенсионеры в Украине могут получать доплаты к пенсии при ежегодной индексации, если имеют не менее 24 месяцев страхового стажа. Однако это возможно только раз в год – в марте.

Заметьте! Если человек приобрел 24 месяцев стажа, то определяют наиболее выгодный вариант индексации – с учетом стажа или стажа и заработной платы после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.