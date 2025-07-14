Спецпенсії прокурорів можуть скасувати
Спецпенсії в Україні отримують судді, прокурори та чиновники. Планують, що скасувати їх можуть для:
- колишніх та чинних суддів;
- колишніх та чинних прокурорів;
- колишніх та чинних співробітників силових структур.
"Кланові" спецпенсії у сотні тисяч гривень, які обурюють людей – це офіційне, публічне та зухвале визнання виключності окремих каст – суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривня, коли більше як половина українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше – кричуща несправедливість,
– каже Гетманцев.
Нині Верховна Рада готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже пройшов обговорення у профільному комітеті та рекомендований до другого читання.
Наразі текст законопроєкту у фінальній редакції не опубліковано. Втім, доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, за інвалідністю працівників прокуратури.