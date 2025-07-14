Прокурори, окрім права на пенсію за віком чи по інвалідності, можуть також піти на пенсію за вислугу років. Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

Які умови для отримання пенсії за вислугу років для прокурорів?

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які мають не менше 25 років вислуги, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також 27 років стажу: яку пенсію можна отримувати в Україні

Розміри пенсій – 60% суми їхньої місячної заробітної плати. Працівники, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років, також можуть розраховувати на пенсію за вислугу років за умови:

страховий стаж 35 років після досягнення 57 років– чоловіки;

страховий стаж 30 років після досягнення 55 років – жінки.

Максимальний розмір пенсії працівників прокуратури не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Проте разом з цим деякі з прокурорів отримують пенсії у сотні тисяч гривень. Серед найвищих пенсій прокурорів:

219 276 гривень;

193 772 гривні;

190 932 гривні;

172 941 гривня;

166 388 гривень;

163 381 гривня;

161 438 гривень;

156 692 гривні;

148 375 гривень;

147 521 гривня.