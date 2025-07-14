Прокуроры могут получать пенсию за выслугу лет: какие условия и сумма выплат

Какие условия для получения пенсии за выслугу лет для прокуроров?
Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размеры пенсий – 60% суммы их месячной заработной платы. Работники, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет, также могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет при условии:
- страховой стаж 35 лет по достижении 57 лет– мужчины;
- страховой стаж 30 лет по достижении 55 лет – женщины.
Максимальный размер пенсии работников прокуратуры не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. Однако вместе с этим некоторые из прокуроров получают пенсии в сотни тысяч гривен. Среди самых высоких пенсий прокуроров:
- 219 276 гривен;
- 193 772 гривны;
- 190 932 гривны;
- 172 941 гривна;
- 166 388 гривен;
- 163 381 гривна;
- 161 438 гривен;
- 156 692 гривны;
- 148 375 гривен;
- 147 521 гривна.
Спецпенсии прокуроров могут отменить
Спецпенсии в Украине получают судьи, прокуроры и чиновники. Планируют, что отменить их могут для:
- бывших и действующих судей;
- бывших и действующих прокуроров;
- бывших и действующих сотрудников силовых структур.
"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривна, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость,
– говорит Гетманцев.
Сейчас Верховная Рада готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже прошел обсуждение в профильном комитете и рекомендован ко второму чтению.
Сейчас текст законопроекта в финальной редакции не опубликован. Впрочем, доработанная версия предусматривает установление новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет, по инвалидности работников прокуратуры.