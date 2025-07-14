Прокуроры могут получать пенсию за выслугу лет: какие условия и сумма выплат

Какие условия для получения пенсии за выслугу лет для прокуроров?

Право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют работники прокуратуры, которые имеют не менее 25 лет выслуги, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размеры пенсий – 60% суммы их месячной заработной платы. Работники, которые не имеют выслуги 25 лет, но отработали на должностях прокуроров не менее 15 лет, также могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет при условии:

страховой стаж 35 лет по достижении 57 лет– мужчины;

страховой стаж 30 лет по достижении 55 лет – женщины.

Максимальный размер пенсии работников прокуратуры не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. Однако вместе с этим некоторые из прокуроров получают пенсии в сотни тысяч гривен. Среди самых высоких пенсий прокуроров:

219 276 гривен;

193 772 гривны;

190 932 гривны;

172 941 гривна;

166 388 гривен;

163 381 гривна;

161 438 гривен;

156 692 гривны;

148 375 гривен;

147 521 гривна.