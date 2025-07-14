Какие условия для выхода на пенсию в Украине?

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

– при наличии не менее 32 лет страхового стажа; 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

– при наличии не менее 22 лет страхового стажа; 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Итак, украинец с 27 годами стажа сможет выйти на пенсию в 63 года.

Какая будет пенсия при стаже 27 лет?

Посчитать размер пенсии можно по формуле ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01. В случае с 27 годами стажа коэффициент составит 0,27.

Посчитаем, какую пенсию можно получать при разных размерах зарплаты:

минималка – 8 000 гривен;

средняя зарплата по показателям ПФУ – 20 355 гривен.

При минималке украинец с 27 годами стажа фактически будет иметь пенсию 2 160 гривен (8 000 × 0,27). Однако фактически будет получать 3 038 гривен (размер минимальной пенсии для пенсионеров, которые не работают).

При средней зарплате в 20 355 украинец сможет получать 5 495 гривен (20 355 × 0,27).