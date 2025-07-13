Какая пенсия будет при стаже 26 лет?

В 2025 году украинец со стажем 26 лет не сможет выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Одни из самых высоких в Украине: какие пенсии получают народные депутаты

В соответствии с требованиями законодательства, пенсия по возрасту назначается:

в 60 лет – при наличии не менее 32 лет стажа;

в 63 года – при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – при наличии не менее 15 лет стажа.

Таким образом, воспользоваться своим правом на пенсию со стажем 26 лет можно в 63 года или в 65 лет.

Для расчета размера пенсионных выплат при таком стаже примем во внимание среднюю заработную плату по Украине, которая в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен.

Если человек имеет 26 лет стажа и зарплату 23 460 гривен, то в 63 года размер его пенсии составит примерно 6 682 гривны.

Какая пенсия со стажем 26 лет и зарплатой 23 460 гривен в 63 года / Скриншот с пенсионного калькулятора

Выйдя на пенсию в 65 лет, человек с тем же страховым стажем и зарплатой может рассчитывать на большие пенсионные выплаты – около 7 484 гривны.

Какая пенсия со стажем 26 лет и зарплатой 23 460 гривен в 65 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

То есть высокий пенсионный возраст при одинаковых показателях зарплаты и стажа добавляет к пенсии.

Важно! Все пенсионные расчеты проводились с помощью пенсионного калькулятора.