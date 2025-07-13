Яка пенсія буде за стажу 26 років?

У 2025 році українець зі стажем 26 років не зможе вийти на пенсію за віком у 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відповідно до вимог законодавства, пенсія за віком призначається:

у 60 років – за наявності не менше 32 років стажу;

у 63 роки – за наявності щонайменше 22 років стажу;

у 65 років – за наявності не менше 15 років стажу.

Таким чином, скористатися своїм правом на пенсію зі стажем 26 років можна у 63 роки або в 65 років.

Для обрахунку розміру пенсійних виплат за такого стажу візьмемо до уваги середню заробітну плату по Україні, яка в І кварталі 2025 року склала 23 460 гривень.

Якщо людина має 26 років стажу та зарплату 23 460 гривень, то у 63 роки розмір її пенсії складе приблизно 6 682 гривні.

Яка пенсія зі стажем 26 років та зарплатою 23 460 гривень у 63 роки / Скриншот з пенсійного калькулятора

Вийшовши на пенсію у 65 років, особа з тим же страховим стажем і зарплатою може розраховувати на більші пенсійні виплати – близько 7 484 гривні.

Яка пенсія зі стажем 26 років та зарплатою 23 460 гривень у 65 років / Скриншот з пенсійного калькулятора

Тобто вищий пенсійний вік при однакових показниках зарплати та стажу додає до пенсії.

Важливо! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.