Должен ли пенсионер отработать две недели, если увольняется?

На этот вопрос ответили на ресурсе "Юристи.ua", пишет 24 Канал со ссылкой на портал.

Читайте также Как начисляют пенсию за выслугу лет работникам полиции в Украине

Согласно статье 38 Кодекса законов о труде, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, если он заключен на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. Но если украинец или украинка желает уволиться из-за выхода на пенсию, то работодатель должен прекратить трудовой договор в тот срок, что указан работником без отработки двух недель.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатель обязан уволить работника в срок, о котором он просит, если тот не может в дальнейшем работать по тем или иным причинам. Однако для этого нужно иметь уважительную причину, среди которых также есть:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

прием на работу по конкурсу.

Обратите внимание! Работодатель может попросить подтверждение этих причин, например, медицинское заключение, или другой документ.