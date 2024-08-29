Як призначаються і нараховуються пенсії шахтарів

Пенсії для колишніх шахтарів нараховуються за стандартною схемою, як і для більшості українців, але з певними особливостями. Розмір пенсії залежить від кількох факторів, зокрема від стажу роботи та заробітної плати.

Як нараховується пенсія шахтарям

У 2024 році шахтарі, які працювали під землею не менше 15 років (для чоловіків) або 7,5 років (для жінок), мають право на пенсію.

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Мінімальна пенсія для шахтарів становить 80% від їхньої середньої заробітної плати, але не менше ніж три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, що на серпень 2024 року складає 7 083 гривні.

До речі! За кожен повний рік роботи на підземних роботах або на роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, які дають право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додається ще один додатковий рік.

Хто має право на ці виплати

До осіб, які мають право на підвищення престижності шахтарської праці, додаткові гарантії у виплаті та підвищенні заробітної плати, а також вирішення соціально-побутових проблем, належать: