Как начисляется пенсия шахтерам

В 2024 году шахтеры, работавших под землей не менее 15 лет (для мужчин) или 7, 5 лет (для женщин), имеют право на пенсию.

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Минимальная пенсия для шахтеров составляет 80% от их средней заработной платы, но не менее трех прожиточных минимумов для лиц, потерявшие трудоспособность, что на август 2024 года составляет 7 083 гривны.

Кстати! За каждый полный год работы на подземных работах или работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, которые дают право на пенсию на льготных условиях, в страховой стаж добавляется еще один дополнительный год.

Кто имеет право на эти выплаты

К лицам, имеющих право на повышение престижности шахтерского труда, дополнительные гарантии в выплате и повышении заработной платы, а также решение социально-бытовых проблем, принадлежат: