Какая сейчас минимальная пенсия

Правительство установило минимумы пенсии для разных категорий пенсионеров. Размер выплаты зависит от возраста, количества стажа и наличия инвалидности у человека.

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В частности, пенсионеры, старше 70 лет, которые имеют полный стаж– 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно) должны содержать по меньшей мере 2 980 гривен. Для других пенсионеров установлены следующие минимумы: