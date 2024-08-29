Яка зараз мінімальна пенсія
Уряд встановив мінімуми пенсії для різних категорій пенсіонерів. Розмір виплати залежить від віку, кількості стажу та наявності інвалідності у особи.
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Зокрема, пенсіонери, старше 70 років, які мають повний стаж – 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно) мають утримувати щонайменше 2 980 гривень. Для інших пенсіонерів встановлені такі мінімуми:
- 2 980 гривень надають громадянам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу;
- 3 240 гривень отримують пенсіонери віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
- 3 370 гривень надається людям від 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років;
- 3 370 гривень – для осіб від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років;
- 2 725 гривень – для пенсіонерів, які не працюють (незалежно від стажу).