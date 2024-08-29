Яка зараз мінімальна пенсія

Уряд встановив мінімуми пенсії для різних категорій пенсіонерів. Розмір виплати залежить від віку, кількості стажу та наявності інвалідності у особи.

Читайте також Треба терміново це зробити: українців попередили про лічильники

Зокрема, пенсіонери, старше 70 років, які мають повний стаж – 30/35 років (для жінок та чоловіків, відповідно) мають утримувати щонайменше 2 980 гривень. Для інших пенсіонерів встановлені такі мінімуми: