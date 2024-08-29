Актуалізація лічильників

Кожні 4 роки українці мають здійснювати перевірку квартирних лічильників. Це потрібно, щоб отримувати правильні нарахування.

Читайте також Українці масово втрачають субсидії: як зберегти виплати

Таку перевірку здійснюють спеціалісти, яких має викликати та оплатити сам абонент. Після перевірки дані треба актуалізувати.

Як актуалізувати дані

Після перевірки лічильники треба опломбувати та поставити на абонентський облік.

Людина отримає свідоцтво про повірку, якщо вона пройшла успішно. Проте, якщо є несправності, спеціаліст має сформувати довідку для заміни лічильника.

В кінці постачальнику послуг потрібно надати фото або скан таких документів: