Актуализация счетчиков

Каждые 4 года украинцы должны проверять квартирные счетчики. Это нужно, чтобы получать правильные начисления.

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Такую проверку осуществляют специалисты, которых должен вызвать и оплатить абонент. После проверки данные следует актуализировать.

Как актуализировать данные

После проверки счетчики следует опломбировать и поставить на абонентский учет.

Человек получит свидетельство о поверке, если она прошла удачно. Однако, если есть неисправности, специалист должен сформировать справку для замены счетчика.

В конце поставщика услуг необходимо предоставить фото или скан следующих документов: