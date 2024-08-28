Коли відмовляють у субсидії

Українцям часто відмовляють у отриманні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у ряді випадків. Основними причинами відмов у наданні субсидії є:

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Помилки у заяві або декларації: якщо в наданих документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України зобов'язаний повідомити про це заявника. На виправлення помилок відводиться 30 днів. По завершенню цього терміну документи можуть бути повторно розглянуті для призначення субсидії. Неповний пакет документів: у випадку подання неповного пакета документів, також надається 30 днів для їх доповнення. Заборгованість по комунальних послугах: навіть невеликі борги за комунальні послуги можуть стати підставою для відмови у призначенні субсидії.

Як уникнути відмов у наданні субсидії

Своєю чергою, щоб уникнути відмови у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно: