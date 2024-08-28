Коли відмовляють у субсидії
Українцям часто відмовляють у отриманні державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у ряді випадків. Основними причинами відмов у наданні субсидії є:
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- Помилки у заяві або декларації: якщо в наданих документах виявлені неточності, Пенсійний фонд України зобов'язаний повідомити про це заявника. На виправлення помилок відводиться 30 днів. По завершенню цього терміну документи можуть бути повторно розглянуті для призначення субсидії.
- Неповний пакет документів: у випадку подання неповного пакета документів, також надається 30 днів для їх доповнення.
- Заборгованість по комунальних послугах: навіть невеликі борги за комунальні послуги можуть стати підставою для відмови у призначенні субсидії.
Як уникнути відмов у наданні субсидії
Своєю чергою, щоб уникнути відмови у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, необхідно:
- Правильно скласти заяву та заповнити декларацію про доходи. Для консультацій можна звернутися до Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг.
- Зібрати всі потрібні документи. За консультацією щодо їх підготовки також можна звернутися до Пенсійного фонду України чи центру надання адміністративних послуг.
- Своєчасно оплачувати комунальні послуги. Або укласти договір про реструктуризацію боргу, якщо він є.