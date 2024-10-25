Що буде з пенсіями та соціальними виплатами у 2025 році

25 жовтня 2024, 12:37
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Автор: Дарія Подвишенна

1 липня 2025 року в Україні розпочнеться пенсійна реформа із запровадженням накопичувальної системи. Поки що немає підстав для хвилювання щодо фінансування соціальної сфери.

Що буде з виплатами у 2025 році

Міністерство фінансів запевняє, що соціальні виплати надходитимуть регулярно, оскільки це важливий елемент державного бюджету. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

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Марченко зазначив, що наразі немає причин хвилюватися щодо недостатнього фінансування соціальної сфери, адже це один із пріоритетів бюджету, поряд з оборонними витратами.

Цікаво! З липня 2025 року українці почнуть робити обов’язкові внески на власні накопичувальні рахунки. За новою системою, при повному страховому стажі, пенсія складатиме 40% від зарплати, що майже вдвічі більше, ніж тепер.

Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено 419,2 мільярда гривень для підтримки громадян із низькими доходами.

З цієї суми:

  • 237,9 мільярда гривень буде спрямовано на пенсійні виплати через Пенсійний фонд, включаючи заплановану індексацію в березні 2025 року;
  • 127,9 мільярда гривень передбачено для допомоги малозабезпеченим сім'ям;
  • 42,3 мільярда гривень підуть на пільги та субсидії.