Что будет с выплатами в 2025 году

Министерство финансов уверяет, что социальные выплаты будут поступать регулярно, поскольку это важный элемент государственного бюджета. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

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Марченко отметил, что пока нет причин волноваться относительно недостаточного финансирования социальной сферы, ведь это один из приоритетов бюджета, наряду с оборонными расходами.

Интересно! С июля 2025 года украинцы начнут делать обязательные взносы на собственные накопительные счета. По новой системе, при полном страховом стаже, пенсия будет составлять 40% от зарплаты, что почти вдвое больше, чем сейчас.

В частности, в проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрено 419,2 миллиарда гривен для поддержки граждан с низкими доходами.

Из этой суммы: