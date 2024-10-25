Що буде з виплатами у 2025 році

Міністерство фінансів запевняє, що соціальні виплати надходитимуть регулярно, оскільки це важливий елемент державного бюджету. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

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Марченко зазначив, що наразі немає причин хвилюватися щодо недостатнього фінансування соціальної сфери, адже це один із пріоритетів бюджету, поряд з оборонними витратами.

Цікаво! З липня 2025 року українці почнуть робити обов’язкові внески на власні накопичувальні рахунки. За новою системою, при повному страховому стажі, пенсія складатиме 40% від зарплати, що майже вдвічі більше, ніж тепер.

Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено 419,2 мільярда гривень для підтримки громадян із низькими доходами.

З цієї суми: