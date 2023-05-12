Виплати пенсій та субсидій у травні: у ПФУ розповіли кому профінансували виплати

Пенсійний фонд розпочав виплати пенсій та субсидій для населення у травні. Також чималу суму було виділено на страхові виплати та лікарняні.

Скільки ПФУ заплатило українцям у травні

Станом на 10 травня Пенсійний фонд уже встиг профінансувати потреби багатьох українців. Зокрема виплатити пенсії, субсидії, лікарняні та страховки.

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Ситуація з виплатами така:

21,8 мільярда гривень – на пенсійні виплати;

2,3 мільярда гривень – на житлові субсидії та пільги;

1476,4 мільйона гривень – на страхові виплати (з них 469,6 мільйона гривень на лікарняні).

Зверніть увагу! З пенсій 5 мільярдів гривень виплатили через Укрпошту, та ще 16,8 мільярда гривень – через уповноважені банки.

Також у ПФУ відзвітували, що з початку місяця вони надали 352 тисяч послуг для населення.

Які зараз пенсії в Україні

У квітні 2023 року середній розмір пенсій в Україні був – 5 238 гривень. За даними ПФУ в країні понад 10,5 мільйонів пенсіонерів й ситуації з виплатами така: