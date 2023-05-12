Виплати пенсій та субсидій у травні: у ПФУ розповіли кому профінансували виплати
12 травня 2023, 13:21Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд розпочав виплати пенсій та субсидій для населення у травні. Також чималу суму було виділено на страхові виплати та лікарняні.
Скільки ПФУ заплатило українцям у травні
Станом на 10 травня Пенсійний фонд уже встиг профінансувати потреби багатьох українців. Зокрема виплатити пенсії, субсидії, лікарняні та страховки.
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Ситуація з виплатами така:
- 21,8 мільярда гривень – на пенсійні виплати;
- 2,3 мільярда гривень – на житлові субсидії та пільги;
- 1476,4 мільйона гривень – на страхові виплати (з них 469,6 мільйона гривень на лікарняні).
Також у ПФУ відзвітували, що з початку місяця вони надали 352 тисяч послуг для населення.
Які зараз пенсії в Україні
У квітні 2023 року середній розмір пенсій в Україні був – 5 238 гривень. За даними ПФУ в країні понад 10,5 мільйонів пенсіонерів й ситуації з виплатами така:
- 9,9% – отримує понад 10 тисяч гривень;
- 23,1% – від 5 тисяч гривень;
- 15,3% – від 4 до 5 тисяч гривень;
- 21,3% – від 3 до 4 тисяч гривень;
- 29,8% – від 2 до 3 тисяч гривень;
- 0,6% – до 2 тисяч гривень.