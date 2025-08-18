Депутат Данило Гетманцев назвав причину, яка, на його думку, пояснює чому в Україні такі несправедливі пенсії. За його словами, річ у формулі для розрахунку.

Чому в Україні такі низькі пенсії?

Зокрема, Гетманцев вбачає проблему у врахуванні середньої заробітної плати за 3 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Пощастить не всім: у кого зросте пенсія на майже 1000 гривень з 1 вересня

Як каже нардеп, саме це значення призводить до несправедливих виплат. Проте, згодом ситуація може змінитись.

Данило Гетманцев Голова фінансового комітету Верховної Ради України Людина, яка вийшла на пенсію у 2020 році, може отримувати значно менше, ніж та, що вийшла у 2010 році, через неспівставні базові цифри. Формула потребує перегляду. Міністерство соціальної політики з новим міністром працює над новою формулою для перерахунку пенсій.

Гетманцев також вказав, що, на його думку, є інші недоліки у пенсійній системі. Йдеться, наприклад, про відсутність можливості накопичувати пенсію.

Нагадаємо! В Україні поки що лише планується введення накопичувальної пенсійної системи.