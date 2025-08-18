Депутат Даниил Гетманцев назвал причину, которая, по его мнению, объясняет почему в Украине такие несправедливые пенсии. По его словам, дело в формуле для расчета.

Почему в Украине такие низкие пенсии?

В частности, Гетманцев видит проблему в учете средней заработной платы за 3 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Как говорит нардеп, именно это значение приводит к несправедливым выплатам. Однако впоследствии ситуация может измениться.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Человек, который вышел на пенсию в 2020 году, может получать значительно меньше, чем тот, что вышел в 2010 году, из-за несопоставимых базовых цифр. Формула требует пересмотра. Министерство социальной политики с новым министром работает над новой формулой для перерасчета пенсий.

Гетманцев также указал, что, по его мнению, есть другие недостатки в пенсионной системе. Речь идет, например, об отсутствии возможности накапливать пенсию.

Напомним! В Украине пока только планируется введение накопительной пенсионной системы.