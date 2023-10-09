Пенсії в Україні за бальною системою: на скільки збільшаться виплати

В Україні планують провести пенсійну реформу у 2024 році. Тепер система нарахування пенсій зміниться.

Система нарахування пенсій стане бальною. Про це детальніше розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відомо про бальну систему нарахування пенсій

За словами Жолнович, бальна система забезпечить збільшення виплат у пенсіонерів. Їх перерахують майже усім українцям, які вийшли на пенсію пізніше, ніж через три роки з моменту реформи.

Бальна система нівелює розбіжності у пенсійних виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди.

Жолнович розповіла, що новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Таким чином, планується розрахувати реальну купівельну спроможність.

Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше,

– зазначила міністерка.

Підсумкова кількість балів буде унікальною для кожного. Це допоможе щорічно оцінювати та порівнювати цей показник із середньою заробітною платою в певному році та індексувати пенсію.

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