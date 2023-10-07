Кому з 1 січня підвищать пенсії
Відомо, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії зросте. Це стало можливим через збільшення прожиткового мінімуму в Україні, який заклали у бюджеті на наступний рік.
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Згідно з проєктом бюджету-2024 мінімальна пенсія зросте з 2 93 гривень до 2 361 гривні. Тобто сума збільшиться на 268 гривень.
До речі, до прожиткового мінімуму прив'язані не тільки пенсії, але й інші соціальні допомоги.
Коли буде індексація пенсій у 2024 році
Індексацію для пенсіонерів наступного року проведуть у березні, як це було цього року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля після цього середня пенсія становитиме 6 тисяч гривень.
- Також, майбутня індексація пройде за новими правилами. Йдеться про те, що уряд впровадить спеціальні коефіцієнти та бали для пенсіонерів.
- Такий новий принцип означатиме, що люди з однаковими умовами виходу на пенсію отримуватимуть однакові пенсії та індексацію.