Кому з 1 січня підвищать пенсії

Відомо, що з 1 січня 2024 року мінімальний розмір пенсії зросте. Це стало можливим через збільшення прожиткового мінімуму в Україні, який заклали у бюджеті на наступний рік.

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Нагадуємо, що 15 вересня було опубліковано проєкт бюджету на 2024 рік. Відтак доходи загального фонду встановили на рівні 1 трильйона 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень. Втім станом на 6 жовтня Верховна Рада прийняла рішення про збільшення видатків державного бюджету України 2023 року ще на 322,6 мільярда гривень

Згідно з проєктом бюджету-2024 мінімальна пенсія зросте з 2 93 гривень до 2 361 гривні. Тобто сума збільшиться на 268 гривень.

До речі, до прожиткового мінімуму прив'язані не тільки пенсії, але й інші соціальні допомоги.

Коли буде індексація пенсій у 2024 році

Індексацію для пенсіонерів наступного року проведуть у березні, як це було цього року. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля після цього середня пенсія становитиме 6 тисяч гривень.

Зверніть увагу! У 2023 році середня пенсія становить на рівні 5 311 гривень. За рік вона збільшилася на 20%, а це на 874 гривень.