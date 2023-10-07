Кому с 1 января повысят пенсии

Известно, что с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии вырастет. Это стало возможным из-за увеличения прожиточного минимума в Украине, заложенного в бюджете на следующий год.

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Напоминаем, что 15 сентября был опубликован проект бюджета на 2024 год. Следовательно, доходы общего фонда установили на уровне 1 триллиона 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен. Впрочем, по состоянию на 6 октября Верховная Рада приняла решение об увеличении расходов государственного бюджета Украины в 2023 году еще на 322,6 миллиарда гривен

Согласно проекту бюджета-2024 минимальная пенсия вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. То есть сумма увеличится на 268 гривен.

Кстати, к прожиточному минимуму привязаны не только пенсии, но и другие социальные пособия.

Когда будет индексация пенсий в 2024 году

Индексацию для пенсионеров в следующем году проведут в марте, как это было в этом году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после этого средняя пенсия будет составлять 6 тысяч гривен.

Обратите внимание! В 2023 году средняя пенсия составляет 5 311 гривен. За год он увеличился на 20%, а это на 874 гривен.