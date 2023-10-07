Кому с 1 января повысят пенсии
Известно, что с 1 января 2024 года минимальный размер пенсии вырастет. Это стало возможным из-за увеличения прожиточного минимума в Украине, заложенного в бюджете на следующий год.
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Согласно проекту бюджета-2024 минимальная пенсия вырастет с 2 093 гривен до 2 361 гривны. То есть сумма увеличится на 268 гривен.
Кстати, к прожиточному минимуму привязаны не только пенсии, но и другие социальные пособия.
Когда будет индексация пенсий в 2024 году
Индексацию для пенсионеров в следующем году проведут в марте, как это было в этом году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после этого средняя пенсия будет составлять 6 тысяч гривен.
- Также будущая индексация пройдет по новым правилам. Речь идет о том, что правительство введет специальные коэффициенты и баллы для пенсионеров.
- Такой новый принцип будет означать, что люди с одинаковыми условиями ухода на пенсию будут получать одинаковые пенсии и индексацию.