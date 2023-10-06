За відповідні правки проголосувало 313 народних депутатів. До слова, правки до законопроєкту розглядали понад 11 годин.
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Куди спрямували кошти
Нардепи розглядали правки до держбюджету на 2023 рік 11 годин 15 хвилин. Відповідне рішення про збільшення видатків на 322,6 мільярда гривень все ж вдалося ухвалити.
Так, збільшаться видатки на такі напрями:
- Міністерство оборони – на +211 мільярдів гривень;
- Міністерство внутрішніх справ – на +79 мільярдів гривень;
- Міністерство соціальної політики – на +16,5 мільярда гривень;
- Міністерство закордонних справ – на +1,3 мільярда гривень;
- Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості – на +4,3 мільярда гривень;
- Служба безпеки України – на +4,2 мільярда гривень;
- Головне управління розвідки – на +2,5 мільярда гривень;
- Міністерство освіти й науки – на +572 мільйони гривень;
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації – на +570 мільйонів гривень;
- Служба зовнішньої розвідки – на +500 мільйонів гривень;
- Управління державної охорони – на +230,5 мільйонів гривень;
- Міністерство енергетики – на +350 мільйонів гривень.
Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше ніж 3,39 трильйона гривень, а дефіцит – понад 2 трильйони гривень,
– наголосив Железняк.
Нардеп також заявив, що видатки на Бюро економічної безпеки також збільшаться на 253,5 мільйона гривень. Як стверджує Железняк, з БЕБ списали 60,5 мільйона і залишили тільки мінімум на заробітні плати.
Рада проголосувала за збільшення видатків / Фото Ярослав Железняк
Як проголосували партії / Фото Ярослав Железняк
Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні
Верховна Рада 20 вересня у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік. Так, на оборону у наступному році планують виділити на 113 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.
Крім того, другою важливою складовою держбюджету стане соціальна сфера. Видатки бюджету планують збільшити до 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.