За відповідні правки проголосувало 313 народних депутатів. До слова, правки до законопроєкту розглядали понад 11 годин.

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Куди спрямували кошти

Нардепи розглядали правки до держбюджету на 2023 рік 11 годин 15 хвилин. Відповідне рішення про збільшення видатків на 322,6 мільярда гривень все ж вдалося ухвалити.

Так, збільшаться видатки на такі напрями:

Міністерство оборони – на +211 мільярдів гривень;

Міністерство внутрішніх справ – на +79 мільярдів гривень;

Міністерство соціальної політики – на +16,5 мільярда гривень;

Міністерство закордонних справ – на +1,3 мільярда гривень;

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості – на +4,3 мільярда гривень;

Служба безпеки України – на +4,2 мільярда гривень;

Головне управління розвідки – на +2,5 мільярда гривень;

Міністерство освіти й науки – на +572 мільйони гривень;

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації – на +570 мільйонів гривень;

Служба зовнішньої розвідки – на +500 мільйонів гривень;

Управління державної охорони – на +230,5 мільйонів гривень;

Міністерство енергетики – на +350 мільйонів гривень.

Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше ніж 3,39 трильйона гривень, а дефіцит – понад 2 трильйони гривень,

– наголосив Железняк.

Нардеп також заявив, що видатки на Бюро економічної безпеки також збільшаться на 253,5 мільйона гривень. Як стверджує Железняк, з БЕБ списали 60,5 мільйона і залишили тільки мінімум на заробітні плати.



Рада проголосувала за збільшення видатків / Фото Ярослав Железняк



Як проголосували партії / Фото Ярослав Железняк

Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік у першому читанні

Верховна Рада 20 вересня у першому читанні ухвалила держбюджет на 2024 рік. Так, на оборону у наступному році планують виділити на 113 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році.

Крім того, другою важливою складовою держбюджету стане соціальна сфера. Видатки бюджету планують збільшити до 469 мільярдів гривень, що на 25 мільярдів більше, ніж цього року.