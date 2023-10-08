Чи будуть підвищувати пенсії по інвалідності

Цьогоріч жовтень не принесе українським пенсіонерам підвищення до виплат по інвалідності. Тобто пенсії будуть на рівні вересня.

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Водночас є й позитивні моменти. У березні 2024 року, як і минулого року, пенсіонерам, які отримують пенсії по інвалідності, проведуть індексацію виплат.

Зверніть увагу! Підвищення пенсій у такому разі проходитиме за новими принципами. Відтак наступного року впровадять для людей похилого віку коефіцієнти та бали, які дозволять особам з однаковими умовами виходу на пенсію, отримувати ще й однакову пенсію та індексацію.

На якому рівні зараз виплати

Сума пенсійних виплат для кожної особи, яка отримує кошти по інвалідності, відрізняється. Для розрахунку беруть вік, групу та страховий стаж людини.

І група інвалідності – страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком;

– страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком; ІІ група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;

– стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком; ІІІ група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, 50% пенсії за віком.

На сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності становить: