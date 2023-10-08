Чи будуть підвищувати пенсії по інвалідності
Цьогоріч жовтень не принесе українським пенсіонерам підвищення до виплат по інвалідності. Тобто пенсії будуть на рівні вересня.
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Водночас є й позитивні моменти. У березні 2024 року, як і минулого року, пенсіонерам, які отримують пенсії по інвалідності, проведуть індексацію виплат.
На якому рівні зараз виплати
Сума пенсійних виплат для кожної особи, яка отримує кошти по інвалідності, відрізняється. Для розрахунку беруть вік, групу та страховий стаж людини.
- І група інвалідності – страховий стаж від 1 до 10 років, залежно від віку визначення інвалідності, 100% від розміру пенсії за віком;
- ІІ група інвалідності – стаж від 1 до 14 років, 90% від пенсії за віком;
- ІІІ група інвалідності – страховий стаж від 1 до 14 років, 50% пенсії за віком.
На сьогодні мінімальний розмір пенсії по інвалідності становить:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 100 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.