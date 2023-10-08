Будут ли повышать пенсии по инвалидности
В этом году октябрь не принесет украинским пенсионерам повышение к выплатам по инвалидности. То есть пенсии будут на уровне сентября.
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В то же время, есть и положительные моменты. В марте 2024 года, как и в прошлом году, пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности, проведут индексацию выплат.
На каком уровне сейчас выплаты
Сумма пенсионных выплат для каждого лица, получающего средства по инвалидности, отличается. Для расчета принимают возраст, группу и страховой стаж человека.
- И группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, 100% от размера пенсии по возрасту;
- ІІ группа инвалидности – стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту;
- ІІІ группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 14 лет, 50% пенсии по возрасту.
На сегодняшний день минимальный размер пенсии по инвалидности составляет:
- для лиц с инвалидностью I группы – 2 300 гривен;
- для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 100 гривен;
- для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.