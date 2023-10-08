Будут ли повышать пенсии по инвалидности

В этом году октябрь не принесет украинским пенсионерам повышение к выплатам по инвалидности. То есть пенсии будут на уровне сентября.

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В то же время, есть и положительные моменты. В марте 2024 года, как и в прошлом году, пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности, проведут индексацию выплат.

Обратите внимание! Повышение пенсий в этом случае будет проходить по новым принципам. Следовательно, в следующем году внедрят для пожилых людей коэффициенты и баллы, которые позволят лицам с одинаковыми условиями выхода на пенсию, получать еще и одинаковую пенсию и индексацию.

На каком уровне сейчас выплаты

Сумма пенсионных выплат для каждого лица, получающего средства по инвалидности, отличается. Для расчета принимают возраст, группу и страховой стаж человека.

И группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, 100% от размера пенсии по возрасту;

– страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста определения инвалидности, 100% от размера пенсии по возрасту; ІІ группа инвалидности – стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту;

– стаж от 1 до 14 лет, 90% от пенсии по возрасту; ІІІ группа инвалидности – страховой стаж от 1 до 14 лет, 50% пенсии по возрасту.

На сегодняшний день минимальный размер пенсии по инвалидности составляет: