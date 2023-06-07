Яку пенсію отримають працюючі пенсіонери у червні
Джерело:На пенсії
У червні пенсіонери, які продовжують працювати, отримають доплати одразу за три місяці – у зв'язку з квітневим перерахунком. Їхній розмір для кожного розраховується індивідуально.
За які місяці будуть доплати
Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам провели ще 1 квітня. Однак доплати вони отримають лиш у червні.
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Відповідно, такі пенсіонери отримають "додаткові" гроші одразу за три місяці:
- квітень;
- травень;
- червень.
Якою буде доплата
Розмір підвищення для кожного розраховується індивідуально. Він залежить від двох факторів:
- стажу;
- зарплати.
Таким чином, зазначається, за словами директорки Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олени Охрименко, доплата може складати як 100 гривень, так і 1000–1200 гривень.Зверніть увагу! У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.
Коли буде індексація
Наступний етап підвищення пенсій відбудеться з 1 липня. Індексація охопить низку категорій українців:
- держслужбовців;
- науковців;
- працівників органів місцевого самоврядування.
При цьому 4 категоріям українців пенсії не індексуватимуть – як не робили цього й під час першого етапу в березні. Це:
- працюючі пенсіонери, які мають недостатній страховий стаж, а розрахунковий розмір пенсій яких складає менш як 2 100 гривень;
- колишні працівники прокуратури;
- ті, чиї пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір у 20 930 гривні;
- ті, хто отримує щомісячне довічне грошове утримання (наприклад, судді).