Чим відрізняються пенсії держслужбовців від виплат звичайних пенсіонерів
Джерело:Факти
Механізм нарахування пенсійних виплат держслужбовців і звичайних пенсіонерів сильно відрізняється. З часом, ця система буде змінюватись.
Які пенсії отримують держслужбовці
Зараз держслужбовці мають пенсію у розмірі від 60% до 90% від їхньої зарплати. Однак, згодом, такі виплати зможе отримати мінімум осіб.
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Водночас ті, хто йшли на пенсію раніше, отримують 90% від колишньої зарплати. А от особи, які вийшли на заслужений відпочинок пізніше, мають вже 60%. Пенсії звичайних громадян мають інший механізм розрахунку і призначення.
Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так – скільки в людини стажу, такий відсоток від зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати.
Коробкін пояснює, що зараз держслужбовці ще можуть отримати пенсію 60% від зарплати. Для розуміння, звичайній людині для отримання виплат у цьому розмірі потрібно було пропрацювати 60 років і мати високу заробітну плату.
Яку пенсію отримують українці зараз
У 2024 році пенсійні виплати українців зросли. Найбільші пенсії – понад 10 000 гривень мають 12,06% пенсіонерів. Попри це, значна частина осіб – 26,84% досі отримує виплати менш як 3 000 гривень.
Інші пенсіонери мають такі пенсії:
- 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.