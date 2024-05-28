Какие пенсии получают госслужащие

Сейчас госслужащие имеют пенсию в размере от 60% до 90% от их зарплаты. Однако, впоследствии, такие выплаты сможет получить минимум человек.

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При этом, те, кто уходил на пенсию раньше, получают 90% от прежней зарплаты. А вот лица, которые вышли на заслуженный отдых позже, имеют уже 60%. Пенсии обычных граждан имеют другой механизм расчета и назначения.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.

Коробкин объясняет, что сейчас госслужащие еще могут получить пенсию 60% от зарплаты. Для понимания, обычному человеку для получения выплат в этом размере нужно было проработать 60 лет и иметь высокую заработную плату.

Какую пенсию получают украинцы сейчас

В 2024 году пенсионные выплаты украинцев выросли. Самые большие пенсии – более 10 000 гривен имеют 12,06% пенсионеров. Несмотря на это, значительная часть лиц – 26,84% до сих пор получает выплаты менее 3 000 гривен.

Другие пенсионеры имеют такие пенсии: