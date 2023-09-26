Пенсії з 1 жовтня: чи чекати на зміни пенсіонерам

З 1 жовтня в Україні не буде змін у пенсійних виплатах. Проте у 2024 році відбудеться індексація і збільшення розміру мінімальної пенсії.

Розмір пенсій в Україні

Мінімальні пенсійні виплати, які українці отримують зараз – 2 093 гривні. Ця пенсія надається громадянам, що продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок. В середньому українські пенсіонери отримують – 5 311 гривень.

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Згідно зі статистикою ПФУ зараз в Україні такі пенсії:

0,6% громадян отримують пенсію до 2 000 гривень.

10,4% – понад 10 000 гривень на місяць.

15% – від 4 001 до 5 000 гривень.

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Розмір виплат збільшується через надбавки, які отримують деякі пенсіонери. На які доплати можуть розраховувати українці:

Вікові

Ця виплата нараховується автоматично щомісяця. Її додають до пенсії.

300 гривень – від 70 до 74 років.

496 гривень – від 75 до 79 років.

570 гривень – від 80 років.

Зміна розміру доплати відбувається у місяць, коли в особи день народження.

При особливих обставинах

Наразі ця доплата – 40% від прожиткового мінімуму, тобто – 837 гривень. Для отримання цієї надбавки потрібно звернутися у ПФУ. Хто може отримати цю доплату:

громадяни старше 80 років, які проживають на самоті;

пенсіонери, які не можуть самостійно себе забезпечити і не мають працездатних близьких родичів;

особи, які потребують особливого догляду.

Також пенсіонери можуть отримати доплати, відповідно до свого індивідуального статусу або обставин. Наприклад, якщо з особою проживає дитина, вона може отримувати додаткові 150 гривень на місяць.

Пенсії по інвалідності

Такі пенсії залежать від групи, яку особі призначила комісія, віку постраждалого та суми його вікових пенсійних виплат. Зараз мінімальна сума, яку отримують особи з інвалідністю в України складає:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, при умові, що громадянин не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо особа працює і на далі – 2 093 гривні.

Які зміни чекають на пенсіонерів у 2024 році

Індексація виплат відбуватиметься у березні 2024 року. Попри це, у бюджеті на наступний рік уже зафіксовано, що з 1 січня розмір мінімальної пенсії збільшиться на 268 гривень і складатиме 2 361 гривню.

Перерахунок має бути масштабним. Уряд обіцяє, що з часом пенсії мають зрости. Щобільше, у наступному році з'явиться система пенсійних балів, яка допоможе регулювати розмір виплат у майбутньому.