Які пенсії мають військовослужбовці в Україні
Військовослужбовці, які захищали суверенітет України, мають право на державну підтримку, зокрема у формі пенсійних виплат. Серед основних видів виплат: пенсія за вислугу років, виплати у зв’язку з інвалідністю, а також пенсія у разі втрати годувальника.
Пенсія за вислугу років
Українські військові можуть отримувати пенсії за вислугу років, що регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.
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Хто має право на пенсію за вислугу років
- Право на пенсію за вислугу років мають військові, які на момент звільнення зі служби накопичили необхідний стаж. Для звільнень, що відбулися з 1 жовтня 2020 року, обов’язковий календарний стаж становить 25 років.
- Також на таку пенсію можуть претендувати військовослужбовці, які завершили службу після досягнення 45-річного віку, за умови наявності 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців були віддані військовій службі.
Військовослужбовці з вислугою від 20 років можуть отримувати пенсію відповідно до таких умов:
- 20 років служби – виплата становить 50% від суми грошового забезпечення.
- Звільнені за віком або через стан здоров’я (а також ті, хто залишив службу в поліції чи Службі судової охорони на підставі визначених законодавством пунктів) – 55% від грошового забезпечення.
- За кожний рік вислуги понад 20 років – додається 3% до розрахункової суми.
Пенсії для військових зі страховим стажем 25 років і більше
Для осіб, які мають страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців припадають на службу:
- Базова виплата становить 50% від грошового забезпечення.
- За кожний додатковий рік стажу понад 25 років – додається 1%.
Максимальна пенсія за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення. Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлено спеціальні умови:
- Категорія 1 – 100% від грошового забезпечення.
- Категорія 2 – 95%.
Пенсійні виплати для військових з інвалідністю
Військовослужбовці, які отримали інвалідність, мають право на пенсію, якщо:
- Інвалідність настала під час проходження служби або протягом трьох місяців після звільнення.
- Після закінчення трьох місяців після звільнення, але через захворювання, травму, поранення, контузію чи каліцтво, що виникли під час служби, перебування в полоні або заручниках, за умови, що особа не вчинила злочину проти миру і людства.
Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:
- I група – 100% грошового забезпечення.
- II група – 80%.
- III група – 60%.
Якщо інвалідність не пов'язана з виконанням військових обов’язків, розмір пенсійних виплат становить:
- I група – 70%.
- II група – 60%.
- III група – 40% від грошового забезпечення.
Пенсійні виплати у разі втрати годувальника
Право на пенсію у разі втрати годувальника мають:
Члени сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, якщо смерть годувальника настала:
- під час проходження служби;
- не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- пізніше трьох місяців, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час служби.
Сім’ї пенсіонерів з-поміж військовослужбовців або осіб, які мали право на пенсію за цим законом, якщо годувальник помер:
- у період отримання пенсії;
- не пізніше 5 років після припинення виплат пенсії.
Розмір пенсійних виплат:
- Для батьків, дружини чи чоловіка загиблого (померлого) – 70% грошового забезпечення годувальника.
- Для іншого непрацездатного члена сім’ї – 70% грошового забезпечення годувальника.
- Для двох і більше непрацездатних членів сім’ї – по 50% грошового забезпечення годувальника кожному.
- Для сімей військовослужбовців, які померли через нещасний випадок, не пов'язаний із виконанням службових обов'язків, або через захворювання, пов'язане зі службою – 30% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена родини.