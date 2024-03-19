Інформація для майбутніх пенсіонерів: якими будуть пенсії у 2050 році
Джерело:РБК-Україна
В Україні діє солідарна система пенсійних виплат. Очікується, що у 2050 році ситуація не зміниться.
Як зміняться пенсії
За попередніми прогнозами, у 2050 році солідарна пенсія складатиме орієнтовно 20% від середньої заробітної плати на той час. Зважаючи на теперішні обставини, зокрема військові дії, фінансування пенсійних виплат може бути значно меншим.
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Це означає, що якщо середня заробітна плата становить, скажімо, 20 тисяч гривень, то за рахунок соціальних внесків можна профінансувати середню пенсію розміром не більше 3 600 гривень
На очікуваний розмір пенсії прямо впливає демографічна ситуація. Маємо розуміти, що попередньо розраховані 18% це значення, яке отримане на основі статистичних даних до початку повномасштабного вторгнення. Робити точніші прогнози буде можливо після нового перепису населення.
Чому пенсія може бути меншою
Активні міграційні процеси, які тривають і зараз, сильно впливають на майбутню солідарну пенсію. У лютому 2022 року демографічна ситуація в Україні сильно погіршилась. Спрогнозувати як триватимуть тенденції далі неможливо, через активні військові дії.
За нашими довоєнними розрахунками, до 2050 року солідарна пенсія, яку зможе забезпечити держава, складала би десь 1 300 – 1 600 гривень в цінах 2021 року. Тобто навіть менше, ніж рівень пенсій, який був у довоєнному 2021 році. На сьогодні важко спрогнозувати, які можуть бути пенсії у майбутньому. Проте навряд чи можемо розраховувати на кращі солідарні пенсії.
У прогнозі ООН йдеться про те, що населення України у 2050 роки зменшиться на 28%. Також збільшиться кількість громадян старше 60 років. Розуміємо, що значне зростання кількості пенсіонерів і зменшення працездатного населення, негативно вплине на розмір пенсії.