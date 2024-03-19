Як зросли ціни на каву

Травневі ф’ючерси на каву робуста здорожчали на 0,9% – до 3339 доларів за тонну. В той час, як ціна на каву арабіка – зросла на 0,03% до 1,83 долара за фунт.

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Дистрибʼютори заявляють, що обмежені поставки у В'єтнам, який вважається одним із провідних виробників робусти, разом із сприятливими фундаментальними показниками зменшують знижку на боби арабіки.

Що з цінами на цукор

Водночас травневі ціни на цукор-сирець зросли на 0,1% до 22,15 цента за фунт. Білий цукор подорожчав на 0,4% до 626 доларів за тонну.

Зауважте! Дистрибʼютори відзначають, що ринок продовжує зберігати стійкість у зв'язку з занепокоєнням щодо можливого зменшення обсягів урожаю тростини в центрально-південному регіоні Бразилії у майбутньому сезоні через посушливі умови.

Какао буде продовжувати дорожчати

Ціна на какао в Нью-Йорку у липні зросла на 0,1% до 7230 доларів за метричну тонну до 14:28 за Гринвічем після встановлення рекорду в 7735 доларів.

Липневі ціни на какао в Лондоні зросли на 2,7% до 5921 фунта за метричну тонну після досягнення рекордного рівня 6246 фунтів.

Цікаво! У понеділок BMI підвищив свій прогноз середньої ціни на какао в Нью-Йорку на 2024 рік на 60% до 6000 доларів за тонну. При цьому перегляд у бік підвищення зумовлений зниженням світового виробництва какао.