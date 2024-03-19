Как выросли цены на кофе

Майские фьючерсы на кофе робуста подорожали на 0,9% – до 3339 долларов за тонну. В то время как цена на кофе арабика – выросла на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.

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Дистрибьюторы заявляют, что ограниченные поставки во Вьетнам, который считается одним из ведущих производителей робусты, вместе с благоприятными фундаментальными показателями уменьшают скидку на бобы арабики.

Что с ценами на сахар

В то же время майские цены на сахар-сырец выросли на 0,1% до 22,15 цента за фунт. Белый сахар подорожал на 0,4% до 626 долларов за тонну.

Обратите внимание! Дистрибьюторы отмечают, что рынок продолжает сохранять устойчивость в связи с беспокойством относительно возможного уменьшения объемов урожая тростника в центрально-южном регионе Бразилии в будущем сезоне из-за засушливых условий.

Какао будет продолжать дорожать

Цена на какао в Нью-Йорке в июле выросла на 0,1% до 7230 долларов за метрическую тонну до 14:28 по Гринвичу после установления рекорда в 7735 долларов.

Июльские цены на какао в Лондоне выросли на 2,7% до 5921 фунта за метрическую тонну после достижения рекордного уровня 6246 фунтов.

Интересно! В понедельник BMI повысил свой прогноз средней цены на какао в Нью-Йорке на 2024 год на 60% до 6000 долларов за тонну. При этом пересмотр в сторону повышения обусловлен снижением мирового производства какао.