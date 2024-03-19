Как выросли цены на кофе
Майские фьючерсы на кофе робуста подорожали на 0,9% – до 3339 долларов за тонну. В то время как цена на кофе арабика – выросла на 0,03% до 1,83 доллара за фунт.
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Дистрибьюторы заявляют, что ограниченные поставки во Вьетнам, который считается одним из ведущих производителей робусты, вместе с благоприятными фундаментальными показателями уменьшают скидку на бобы арабики.
Что с ценами на сахар
В то же время майские цены на сахар-сырец выросли на 0,1% до 22,15 цента за фунт. Белый сахар подорожал на 0,4% до 626 долларов за тонну.
Какао будет продолжать дорожать
- Цена на какао в Нью-Йорке в июле выросла на 0,1% до 7230 долларов за метрическую тонну до 14:28 по Гринвичу после установления рекорда в 7735 долларов.
- Июльские цены на какао в Лондоне выросли на 2,7% до 5921 фунта за метрическую тонну после достижения рекордного уровня 6246 фунтов.