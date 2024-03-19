Як зміняться пенсії

За попередніми прогнозами, у 2050 році солідарна пенсія складатиме орієнтовно 20% від середньої заробітної плати на той час. Зважаючи на теперішні обставини, зокрема військові дії, фінансування пенсійних виплат може бути значно меншим.

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Тетяна Сальнікова Голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Це означає, що якщо середня заробітна плата становить, скажімо, 20 тисяч гривень, то за рахунок соціальних внесків можна профінансувати середню пенсію розміром не більше 3 600 гривень

На очікуваний розмір пенсії прямо впливає демографічна ситуація. Маємо розуміти, що попередньо розраховані 18% це значення, яке отримане на основі статистичних даних до початку повномасштабного вторгнення. Робити точніші прогнози буде можливо після нового перепису населення.

Чому пенсія може бути меншою

Активні міграційні процеси, які тривають і зараз, сильно впливають на майбутню солідарну пенсію. У лютому 2022 року демографічна ситуація в Україні сильно погіршилась. Спрогнозувати як триватимуть тенденції далі неможливо, через активні військові дії.

Дмитро Боярчук Виконавчий директор центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" За нашими довоєнними розрахунками, до 2050 року солідарна пенсія, яку зможе забезпечити держава, складала би десь 1 300 – 1 600 гривень в цінах 2021 року. Тобто навіть менше, ніж рівень пенсій, який був у довоєнному 2021 році. На сьогодні важко спрогнозувати, які можуть бути пенсії у майбутньому. Проте навряд чи можемо розраховувати на кращі солідарні пенсії.

У прогнозі ООН йдеться про те, що населення України у 2050 роки зменшиться на 28%. Також збільшиться кількість громадян старше 60 років. Розуміємо, що значне зростання кількості пенсіонерів і зменшення працездатного населення, негативно вплине на розмір пенсії.