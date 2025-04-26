26 квітня, 19:24
Пенсії вчителям: як розраховують виплати освітянам
Основні тези
- Українські вчителі можуть вийти на пенсію після 60 років за наявності страхового стажу не менше 31 року.
- Для отримання грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій необхідно працювати в державних закладах та мати відповідний страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок).
Українські вчителі можуть вийти на пенсію після 60. Однак точний вік залежить від тривалості набутого страхового стажу.
Як розраховують пенсію освітянам
Зокрема після досягнення 60-ліття призначаються пенсії освітянам, які на час досягнення такого віку набули страхового стажу не менше 31 року, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Ба більше, іноді людина має право на отримання грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій. Однак лише за таких умов:
- на день досягнення пенсійного віку особа працює в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- людина має страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років.
Які ще умови для виплати у розмірі десять пенсій
Право на виплату у десять пенсій мають особи, що працювали у таких установах:
- загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади тощо.
Зауважте! Для отримання такої допомоги людина мала до цього часу не отримувати жодної іншої пенсії.