Виплати ветеранів: що зміниться для військових пенсіонерів
17 березня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Виплати для ветеранів були прив'язані до прожиткового мінімуму. Зараз Кабмін вирішив відокремити ці два значення.
Як тепер вираховуватимуть пенсії ветеранів
Відтепер пенсії ветеранів не будуть пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Вони нараховуватимуться по-іншому.
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Раніше гарантований розмір пенсійних виплат для ветеранів вираховувався у такому співвідношенні:
- 650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність мали люди, що отримали інвалідність І групи, внаслідок участі у військових діях;
- 525% – з інвалідністю ІІ групи;
- 360% – з інвалідністю ІІІ групи;
- 210% – учасники бойових дій;
- 210% – постраждалі учасники Революції Гідності.
Які зараз мінімальні пенсії ветеранів
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Внаслідок цього гарантовані пенсії ветеранів стали такими:
- мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю І групи складає 15 347 гривень – виплати зросли на 1 742,5 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;
- для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень;
- постраждалих учасників Революції Гідності – 4 958 гривень – 562,70 гривень.