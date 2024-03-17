Виплати ветеранів: що зміниться для військових пенсіонерів

Виплати для ветеранів були прив'язані до прожиткового мінімуму. Зараз Кабмін вирішив відокремити ці два значення.

Як тепер вираховуватимуть пенсії ветеранів

Відтепер пенсії ветеранів не будуть пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Вони нараховуватимуться по-іншому.

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Раніше гарантований розмір пенсійних виплат для ветеранів вираховувався у такому співвідношенні:

650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність мали люди, що отримали інвалідність І групи, внаслідок участі у військових діях;

525% – з інвалідністю ІІ групи;

360% – з інвалідністю ІІІ групи;

210% – учасники бойових дій;

210% – постраждалі учасники Революції Гідності.

Які зараз мінімальні пенсії ветеранів

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність зріс з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Внаслідок цього гарантовані пенсії ветеранів стали такими: