Виплати військовим з інвалідністю: хто отримає допомогу від держави

Українці, що отримали проблеми зі здоров'ям, у боротьбі за незалежність та суверенність держави мають право на виплати. Йдеться зокрема про пенсії по інвалідності військовослужбовцям.

Хто може отримати пенсії з військовослужбовців

Отримати виплати по інвалідності можуть військові, що відповідають певним критеріям, пише 24 канал з посиланням на Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

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Так пенсія призначається у таких випадках:

якщо інвалідність настала в період проходження служби;

інвалідність виникла не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, якщо інвалідність настала пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва тощо, яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні;

якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення. Зокрема він також залежить від причини інвалідності

Зверніть увагу! Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Як призначається пенсія військовим з інвалідністю

Пенсія військовослужбовцям, що отримали інвалідність, призначається таким чином:

особам з інвалідністю наслідок війни I групи – 100%;

II групи – 80%,

III групи – 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);

іншим особам з інвалідністю I групи – 70%, II групи – 60% III групи – 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби призначають пенсію таким чином:

I групи – у розмірі 5 025 гривень,

II групи – 4 610 гривень,

III групи – 4 396 гривень;

іншим особам з інвалідністю з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи – у розмірі 4 605 гривень, II групи – 4 396 гривень, III групи – 4 186 гривень.

На який час призначається пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертною комісією. Водночас особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, пенсії призначаються довічно.

Повторний огляд цих осіб з інвалідністю провадиться лише за їх заявою.

Зауважте! разі визнання людини, яка не досягла пенсійного віку, працездатною, пенсія виплачується їй до кінця місяця, в якому її визнано працездатною. Але не довше ніж до дня, по який встановлено інвалідність.

Як військовому оформити пенсію по інвалідності

Якщо військовослужбовцю пенсія по інвалідності призначається вперше, то йому слід звернутися до військового органу за останнім місцем проходження служби. Зокрема такій людині потрібно мати документи, які підтверджують ступінь інвалідності, причину захворювання або травми та військовий статус.

Важливо! Якщо військовослужбовець уже отримував пенсію раніше, то йому необхідно звертатися в управління Пенсійного фонду за місцем проживання.